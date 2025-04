Half Marathon Firenze: 4 mila partecipanti da 82 nazioni per la 41ª edizione

Oggi, sulla distanza di 21 chilometri e 97 metri, si corre l’edizione numero 41 della Half Marathon Firenze con la presenza di 4 mila partecipanti (numero chiuso) in rappresentanza di 82 nazioni; altri 2 mila prenderanno parte invece alla Vivicittà, manifestazione storica di 10 chilometri non competitiva. L’evento, organizzato da Uisp Firenze, ha il patrocinio di Comune, Città Metropolitana, Regione Toscana, Sport e Salute e Coni. Lo scorso anno vinsero due keniani: negli uomini Joseph Kimeli Kimutai, fra le donne Teresia Kwamboka Omosa, che bissò il successo dell’anno prima. Si parte alle 9 da Lungarno della Zecca Vecchia per arrivare in piazza Santa Croce dopo aver percorso una sorta di doppio anello per completare la distanza. In zona d’arrivo è installato un Villaggio dove sarà possibile ritirare i pettorali di gara dalle 7.30 alle 8.45 e dove fisioterapisti del Centro Zen saranno a disposizione degli atleti della Half Marathon.

Percorso – Da Lungarno della Zecca Vecchia (all’altezza di via delle Casine) si attraverserà il Ponte a San Niccolò per varcare di nuovo l’Arno al Ponte alle Grazie; quindi, da Corso dei Tintori, via dei Neri si arriverà in piazza della Signoria. Continuando per piazza San Giovanni, via Roma, piazza della Repubblica, via della Vigna Nuova, Borgo Ognissanti, dal Ponte alla Carraia si supererà ancora una volta l’Arno in direzione via de’ Serragli, Piazza Pitti, via Guicciardini, e poi di nuovo Ponte alle Grazie e Corso dei Tintori da dove inizierà il secondo giro che si concluderà in Piazza Santa Croce.

Sono previsti 5 ristori: 4 lungo il percorso (sul Lungarno Vespucci, al 5° e 15° chilometri) e in Piazza Pitti (8° e 19°). La banda dell’Associazione Musicale Fiorentina e quella della Filarmonica Verdi di Fiesole occuperanno la scalinata davanti alla Biblioteca Nazionale in piazza Cavalleggeri per accompagnare le fasi che precedono l’avvio e la partenza; in piazza della Calza vi sarà invece La banda Filarmonica Verdi di Signa composta da tanti giovani e giovanissimi.

f. m.