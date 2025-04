Half Marathon, su il sipario. E’ un’edizione da record

Appuntamento di grande rilievo per il podismo: si corre domenica 6 aprile, un’edizione storica dell’Half Marathon Firenze. La manifestazione, che festeggia l’edizione numero 41, è tutta esaurita da settimane avendo raggiunto i 6000 iscritti. L’evento è organizzato dal Comitato Uisp di Firenze, coordinato da Marco Ceccantini, e fra i partenti vedrà il 38,8 % donne; 82 nazioni (gli stranieri sono il 40,6% degli iscritti). Circa 4000 partecipanti per la mezza maratona (sulla distanza di 21 km e 97 metri) e 2000 per la non competitiva di 10 km Vivicittà che si corre in contemporanea in 44 città italiane. Tra i partecipanti anche 560 Allievi e Allieve della scuola sottufficiali Carabinieri Maritano con sede a Firenze.

Si parte alle 9 da Lungarno della Zecca Vecchia per arrivare in piazza Santa Croce dopo aver percorso una sorta di doppio anello per completare la distanza. Una formula studiata e collaudata per limitare e di fatto annullare quasi del tutto i disagi legati alle deviazioni del traffico. L’evento, che unisce sport e solidarietà, è stato presentato ieri presso le Terrazze Michelangelo da Marco Ceccantini, insieme a Letizia Perini assessore allo sport del Comune di Firenze, Gabriella Bruschi presidente provinciale Uisp, Lucia De Ranieri di Firenze In Rosa e Giulio Ravoni coordinatore medico Associazione Tumori Toscana. "Una bellissima manifestazione che è entrata nella tradizione sportiva della città - afferma l’assessora allo sport Letizia Perini - è anche un’occasione per vivere la bellezza di Firenze in un riuscito abbinamento tra sport, cultura e solidarietà".

Farà da prologo sabato la Charity Walk che contribuirà alla causa di Firenze in rosa onlus. Iscrizione prenotazione obbligatoria inviando una mail con nome, cognome e orario scelto a [email protected] . Il contributo richiesto è di 10 euro per gli adulti e 7 per i bambini.

F. Que.