Handball Estense a segno. Brilla in casa l’under 18

Ferma la serie B, nel giorno dell’Immacolata sono scese in campo tutte le giovanili dell’Handball Estense. Alle 11, sul 40x20 del PalaBoschetto l’Under 18 ha incontrato i pari categoria del Carpine, conquistando i due punti in palio col punteggio di 28-24. Il commento di coach Onelli: "Come sempre i ragazzi hanno dato tutto ed abbiamo portato a casa una partita difficile. Quando giochi in 8 contro 16 parti con un handicap e quando gli avversari sono fisicamente più grandi di te ancora meno, ma questo non ci ha intimoriti e abbiamo sfoderato un’ottima prestazione. Carpine è una squadra ben allenata e gestita ma grazie ad un’ottima difesa e, soprattutto nella ripresa, con fulminee ripartenze, siamo riusciti a piazzare un paio di break decisivi e raggiungere una bella vittoria". In trasferta a Nonantola i giovanissimi Under 14 di coach Sacco ospiti di Ravarino in una gara a senso unico a favore dei ravarinesi, che hanno portato a casa i due punti con il punteggio di 44-2.

Le parole di coach Sacco.

"La squadra è molto giovane e da poco ha iniziato a giocare a pallamano. Oggi erano in campo ragazzi del 2013 ed hanno esordito due ragazzi del 2016, quindi è normale che si trovino in difficoltà nel doversi cimentare in questa categoria con ragazzi più grandi di loro. Il nostro compito è di insegnargli a giocare, ma soprattutto trasmettergli la passione per questo sport ed avere nuovamente tanti ragazzi in palestra è il segnale che stiamo facendo bene". Alle 17 l’ultimo impegno della giornata è dell’Under 16 di Zorica Jovovic, ospite del Ferrara United. La gara termina con il risultato di 64-28 in favore dei padroni di casa. Le parole di Jovovic: "Altra ottima prestazione dei ragazzi, un’under 16 con solo 3 atleti in età ed altri più giovani compreso un ragazzo del 2013. 28 reti realizzate in questa gara sono il segnale che la squadra è in grande crescita".