Giro Handbike, Christian Giagnoni punta alla sesta vittoria

Prato, 4 settembre 2024 - “In questo periodo sto allenandomi per la prossima tappa del Giro, che si terrà a Pioltello fra qualche settimana. Mi sto allenando bene e le sensazioni sono buone, cercherò di dare il massimo come al solito. Poi staremo a vedere”. Lo ha annunciato Christian Giagnoni, facendo sapere di aver messo nel mirino quella che per lui sarebbe la sesta vittoria in carriera per quanto riguarda il Giro d'Italia Handbike. A qualche anno dall'ultima volta, visto che ultimamente aveva preferito concentrarsi maggiormente sulle competizioni europee, l'ex-capitano dell'Hockey Prato è infatti tornato a disputare la “corsa in rosa”. Una manifestazione che è sempre stata di fatto il suo “terreno di conquista” preferito, considerando che si è regolarmente piazzato sul gradino più alto del podio nella classifica generale (per quanto concerne la categoria agonistica “MH4”) senza soluzione di continuità dal 2016 al 2021 (fatta eccezione per l'edizione 2020, annullata a causa della pandemia). E tanto per cambiare, anche quest'anno si era rivelato il più veloce nella sua categoria, trionfando nel primo appuntamento del Giro andato in scena a Genova nei mesi scorsi. La quinta tappa della rassegna è già stata programmata per il prossimo 22 settembre in Lombardia e Giagnoni vi arriverà da primo della classe, al comando della classifica generale. E sarà uno degli appuntamenti cruciali, nonché il terzultimo dell'edizione 2024: il 6 ottobre prossimo l'attenzione si sposterà infatti a Noicattaro (in provincia di Bari) per poi arrivare il 20 ottobre successivo a Como per la tappa finale. In tutti questi anni, l'agonista classe 1975 è arrivato sino alla Nazionale ed è stato in più occasioni convocato per gare di rilievo internazionale. Anche il Giro continua tuttavia ad esercitare un fascino notevole. E conquistarlo per la sesta volta rappresenterebbe di certo un'impresa degna nota.

G.F.