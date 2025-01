Hockey A2. Mirandola si ripete: parte bene poi crolla

Se l’Amatori ha faticato più del previsto contro un Correggio in evidente crescita dopo la Coppa Italia, la Pico Mirandola è andata incontro all’ennesima severa sconfitta a Thiene, che oltre tutto danneggia anche i cittadini, sorpassati in classifica dai vicentini con cui si dovranno confrontare in Coppa Italia. Ancora una volta la squadra di Iallacci parte bene, va addirittura in vantaggio e chiude il primo tempo sotto di uno, poi nella ripresa finisce impallinata dai più tecnici avversari. L’unico risultato positivo all’esordio in B, dove la Pico di Moschetti pareggia ad 80 secondi dalla fine.

Campionato A2, 5^G.: Trissino – Montecchio Pr. 4-3; Scandiano -Breganze 2-4; Thiene - Pico Mirandola 7-1; Amatori Modena – Correggio 5-6; R. Bassano - Seregno 2-3; Riposa: Valdagno. Classifica: Breganze punti 13, Correggio 11, Trissino 9, Seregno 8, Valdagno (*) 6, Scandiano (*) e Thiene (*) 5, R. Bassano (*), Amatori Modena (*) e Montecchio Pr. 4, Pico Mirandola 0.

Campionato B, 1^G.: Amatori PS – Correggio A 2-7; Correggio B – Pico Mirandola 2-2; Scandiano – Scandianese 2-5; Riposa: Amatori Modena. Classifica: Correggio A e Scandianese punti 3, Pico Mirandole Correggio B 1, Amatori MO (*), Scandiano ed Amatori PS0. (*) = una partita in meno.

Riccardo Cavazzoni