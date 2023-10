Hockey A2. Per il Castiglione esordio con gol in Coppa Italia. Battuto il Salerno con un gol di capitan Brunelli: "Siamo una squadra giovane e in crescita» La Blue Factor di Alessandro Brizzi vince 1-0 contro il Roller Salerno di Massimo Giudice in una partita combattuta. Il capitano biancoceleste segna in power play il gol decisivo. La squadra è ancora in rodaggio, ma sta migliorando.