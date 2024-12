Hockey Amatori: Thiene la rivale

Con un tuffo nel passato, quello degli anni in cui l’hockey pista modenese era il secondo sport in città, è stato presentato ad un folto pubblico di appassionati e campioni del passato, il libro di Paolo Virdi ’Gli azzurri dell’hockey - l’epopea di una nazionale a rotelle’, la storia della nazionale che per quasi trent’anni aveva a Modena la base di preparazione di tutti gli eventi internazionali, in pratica la Coverciano dell’hockey su pista. Dal ricordo di Aldo Baraldi, e di altri campioni gialloblù, agli aneddoti ed i ricordi di due stelle del passato come Mauro Malagoli, che ha mostrato la sua maglia azzurra dei Mondiali di S.Paolo del 1966, e come Puccio Moncalieri, sono state quasi due ore di una bella storia, che Virdi racconta con sincera passione.

Per l’hockey giocato, sarà l’Hockey Thiene l’avversaria dell’Amatori Modena nella semifinale di Coppa Italia, in programma a febbraio dopo il girone d’andata: nell’inline gli Scomed Bomporto regolano con un tranquillo 3-1 il Ferrara.

I risultati. Coppa Italia A2, 10^G.: Amatori Modena - Correggio 3-1; Scandiano – Pico Mirandola 6-0; Riposa: Seregno. Classifica: Amatori MO punti 21, Correggio 15, Scandiano e Seregno 12, Pico 0.

Coppa Italia B, 9^G.: Amatori MO - Correggio 4-9; Pico Mirandola - Amatori PS 2-3; Riposa: Scandianese. Classifica: Scandianese (*) punti 19, Correggio (*) 13, Amatori PS (*) ed Amatori MO 7, Pico (*) 5.

Serie C inline, 2^ G.: Gufi PR - Camaiore 0-11; Empoli – Forlì 14-2; Junior - Riccione 3-2 Dts; Scomed Bomporto – Ferrara 3-1. Classifica: Riccione (3) punti 7, Scomed (2) e Camaiore (2), Gufi (4) 5, Empoli (2) 3, Junior (2) 2, Forlì (2) e Ferrara (3) 0. Tra parentesi le partite giocate.

Riccardo Cavazzoni