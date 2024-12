Hockey Bondeno

E’ stata davvero perfetta la domenica dell’HC Bondeno. Al Pala Bonini sono scese in campo le formazioni under20 maschili e femminili del team matildeo, che hanno incrociato i bastoni rispettivamente con Hc Riva e H. Cernusco la maschile e Hp Milano e HC Riva la femminile.

I ragazzi guidati da mister Pritoni hanno prima battuto i forti coetanei di Riva del Garda in un entusiasmante 5-4, con Isaac Merighi autentico mattatore del match. Suoi infatti 4 dei 5 gol bondesani, con reti semplicemente splendide. Il gol vittoria, a pochi istanti da termine, segnato sul 4-4, porta la firma di capitan Alessandro Calzolari.

Nel secondo match di giornata, ancora Merighi sugli scudi, autore di tutte le reti Matilde nel 3-1 al Cernusco. Ottima la prestazione dei ragazzi dell’HC Bondeno, e un plauso particolare a Panicali, a cui è mancato solo il gol a suggellare due ottime prestazioni. Merighi autentico man of the match, autore di 7 reti, e di prestazioni da vero leader. Lo strapotere fisico e la padronanza tecnica dimostrati hanno lasciato veramente poco agli avversari, con il team matildeo che ancora si chiede come possa non essere rientrato tra i convocati dell’Europeo di categoria, che la nazionale italiana giocherà quest’inverno. Questi i giocatori scesi in campo: Severini, Calzolari, Merighi, Panicali, Signani, Borgatti, Orsini, Costa, Pisa e Mazzoni.

Con Pritoni in panchina anche nella squadra femminile, assieme a mister Pazzi e Hussain, anche le ragazze matildee hanno avuto una domenica indimenticabile. Con l’HP Milano, è Isi Pazzi a rubare la scena. Nel 5-2 finale sono ben 4 le sue marcature, con il quinto gol segnato dalla sorella, Capitan Emy Pazzi. Tra i pali grande prestazione di Guagliumi, un autentico felino vestito da portiere. È però il secondo incontro quello dei tributi. Contro le fortissime avversarie dell’HC Riva, il Bondeno non riesce ad ingranare, mentre le avversarie prendono terreno. All’intervallo lungo il risultato è 4-1. Breve sosta, alcuni semplici ma fondamentali dettami dalla panchina, e le ragazze tirano fuori quel carattere mai domo che le contraddistingue. È ancora Isi Pazzi a caricarsi la squadra sulle spalle, segnando a ripetizione i gol che portano a un 5-4 che sa di epico.