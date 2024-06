Hockey Bondeno, le under 12 sono quarte alle finali scudetto

Si sono svolte nel weekend scorso le finali nazionali del campionato nazionale Under12 femminile di hockey, che hanno assegnato lo scudetto di categoria. L’HC Bondeno ha affrontato nel girone eliminatorio le forti romane del HCC Butterfly, le padrone di casa dell’UHC Adige e le braidesi dell’HF Lorenzoni. Il primo incontro, terminato 2-2, coi matildei un po’ contratti, forse per l’emozione. Il secondo incontro ha visto le padrone di casa rimontare e raggiungere un insperato pareggio. Tutto il carattere delle piccole leoncine matildee è però uscito alla terza partita delle fasi qualificatorie, vinta 3-1 contro le pari età di Bra. Arrivati così alla semifinale scudetto, nulla da fare con l’Amsicora Cagliari, in un incontro perso 3-0, e nella finale per il terzo posto, ko per 2-1 col Valchisone.