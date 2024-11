Hockey Bondeno: l’under 20 non si ripete. E i più giovani pagano lo scotto alla prima uscita

È stato un lungo weekend hockeystico, quello appena terminato. Oltre alla prima

squadra, impegnata in Coppa Italia, anche le formazioni Under14 maschili e

femminili hanno dato prova della loro crescita. Dopo la bella prestazione della settimana precedente, non è riuscita a ripetersi la

Under20, che domenica ha affrontato, sul campo di Villafranca, i padroni di casa dell’HC Villafranca. 4-1 il risultato finale, con una gara giocata in sordina, vuoi anche per le fatiche di Coppa Italia del giorno prima, a cui hanno partecipato ben 7 giocatori. Gol matildeo segnato da bomber Merighi. Venerdì 1 novembre, sul campo di Casale di Scodosia, è scesa in campo la formazione Under14 maschile allenata dai mister Ghisellini e Guerzoni, gradito ritorno in panchina dopo alcuni anni lontano dai campi. Alla prima uscita stagionale, i matildei hanno pagato lo scotto della poca attitudine alla competizione ed il primo quarto di gara si è concluso con un parziale di 5-1 per i padroni di casa. Dopo lo scotto iniziale la partita è stata equilibrata il finale è stato 9-5.