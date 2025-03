Hockey. Bondeno sbanca il campo di Riva nella prima giornata di serie A1

Un ottimo inizio. Era quello che aveva chiesto mister Pritoni ai suoi ragazzi, e così è stato. Sabato scorso, sul campo comunale di Mori, la formazione matildea ha affrontato i padroni di casa dell’HC Riva nella prima giornata del campionato nazionale di Serie A1.

Mister Pritoni deve rinunciare a Castaldi e Bedani, ma può schierare da primo minuto i rinforzi del mercato invernale: il forte centrocampista Pietro Lago, l’argentino Ramiro Hernandez e l’italo argentino Joel Lisantti.

Parte forte l’HC Bondeno, che nei primi minuti non lascia respiro ai padroni di casa e conquista due corner corti, poi parati e alcune buone occasioni per segnare. Dopo dieci minuti infuocati è l’esordiente Hernandez ad andare a segno con una bella azione a centro area.

Nel secondo quarto di gara, sotto un forte acquazzone, è ancora l’HC Bondeno a spingere sull’acceleratore, con il Riva che conquista due corner corti ben controllati.

Nel terzo periodo altre buone azioni matildee non portano i frutti sperati, con Zyla che manca di poco il bersaglio e alcuni ultimi passaggi sbagliati di nulla.

L’ultimo quarto di gara, ancora sotto forte pioggia, vede l’assalto rivano, con Calzolari & C. che fanno buona guardia.

Ottimo inizio di campionato per capitan Muzzioli e compagni, che hanno portato a casa 3 punti importanti in una trasferta molto delicata. Unica nota negativa l’infortunio occorso a Hussain, da rivedere in settimana.

Questi i giocatori scesi in campo: Calzolari S, Severini, Calzolari A, Bergamini Al, Muzzioli, Succi, Hussain, Zyla, Hernandez, Lisantti, Merighi, Borgatti, Santini, Costanzelli, Pernechele, Lago, Panicali e Signani.

Questi i risultati della Serie A1, girone A:

HC Superba 6 – 2 Cus Padova

HC Bra 3 – 1 UHC Adige

HC Riva 0 – 1 HC Bondeno

Questa la classifica del girone A: