Hockey Bondeno sconfitto in Sardegna: il cammino si complica

Non è riuscita l’impresa sarda ai ragazzi di mister Pritoni, che sabato scorso hanno subito la sconfitta dall’HT Sardegna sul campo di Uras. Bondeno ha potuto contare su tutta la rosa a disposizione e sulla carica del presidente Bolognesi, fiondatosi sull’isola all’ultimo minuto per caricare i suoi ragazzi. Grande avvio dei matildei, che passano subito in vantaggio con Succi. Dopo pochi minuti i padroni di casa raddrizzano la gara con il pareggio su corner corto. Nel secondo quarto di gara è l’HT Sardegna ad andare in vantaggio, con un gol in mischia.

Nel terzo quarto di gara prima è Merighi a segnare un gol stupendo dopo un’azione solitaria, ma i padroni di casa si portano nuovamente in vantaggio ancora su corner corto. L’ultimo quarto di gara non dà possibilità ai matildei di raggiungere il pareggio, con l’HT Sardegna chiusa nelle retrovie a fermare ogni sortita di Muzzioli & C.

Diventa ora difficile il cammino verso la promozione per l’HC Bondeno, che dovrà assolutamente vincere lo scontro al vertice di sabato prossimo.