Hockey. Bondeno si impone in Coppa Italia

Ultimo impegno del Round1 girone B di Coppa Italia, per l’Hc Bondeno del presidente Bolognesi, che sabato scorso ha affrontato in trasferta l’Hc Riva. Il primo quarto di gara è tutto di marca matildea, con la coppia d’oro Succi-Muzzioli che in pochi minuti decide l’incontro. È Succi ad aprire le marcature dopo pochi minuti con una bellissima deviazione. Muzzioli raddoppia su azione ed immediatamente porta il risultato sul 3-0 chiudendo la sua personale doppietta. Il secondo quarto di gara vede i padroni di casa cercare di riaprire l’incontro, ma Bondeno difende bene con Rabossi sempre più a suo agio al centro della difesa. Nel terzo tempo, dopo la pausa lunga, l’Hc Riva trova il gol del 3-1 su corner corto, con i matildei che soffrono un po’ la pressione avversaria. Nell’ultimo quarto di gara l’Hc Riva trova il secondo gol su tiro di rigore, ma nel forcing finale è brava la difesa matildea a mantenere il risultato, che si chiude con la

vittoria bondesana per 3-2. Nell’ultimo minuto di gara si segnala l’infortunio accorso a Pernechele e l’espulsione a Costanzelli, per proteste derivanti dall’infortunio.