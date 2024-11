Hockey. Bondeno, under 16 travolta a Cernusco

Si è disputata domenica scorsa, sul campo di Cernusco Sul Naviglio, l’ultima partita autunnale outdoor per la formazione Under16 femminile dell’Hockey Bondeno, che ha incrociato i bastoni con le padrone di casa dell’HP Milano. I mister Pazzi e Hussain devono rinunciare a Campini e Bux,in un match tutt’altro che facile. Non al meglio della condizione, la formazione matildea, ha comunque dato segni di miglioramento ed una migliore combattività rispetto alle ultime uscite. Tuttavia l’ostinazione delle ragazze non ha permesso di concludere in maniera positiva l’incontro.

Nonostante le diverse occasioni da rete create, le

indecisioni sulle ripartenze ed i contropiedi delle avversarie hanno messo a dura prova la squadra, che comunque ha lottato fino all’ultimo minuto. Il risultato finale è

8-0 per HP Milano.

Ora il focus va alla stagione indoor, con l’Under16 che esordirà nel campionato

nazionale di categoria al PalaBonini di Bondeno, l’8 dicembre.