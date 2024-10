Hockey. Bondeno, weekend intenso per le giovanili

È stato un weekend molto intenso ed impegnativo per tutte le giovanili dell’HC

Bondeno, che domenica scorsa ha schierato atleti a Bondeno, Reggio Emilia e

Casale di Scodosia. A Reggio Emilia l’Under20 maschile ha affrontato i padroni di casa del Città del

Tricolore, nella prima giornata perdendo 4-2. Soddisfatto della prestazione dei suoi giovani mister Pritoni, che ha visto una buona crescita del collettivo e soprattutto dei più giovani. Sul campo Giatti di Bondeno sono scese in campo le ragazze terribili di Pazzi e

Hussain, che hanno affrontato l’UCH Adige, imponendosi per 3-1.

A Casale di Scodosia infine, è sceso in campo il settore promozionale, con le squadre Under 8, Under10 e Under 12 che hanno sfidato i parietà del Nord Est.