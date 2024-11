Hockey, che battaglia per la vetta. Amatori a Scandiano

È un weekend di interessanti verifiche, quello che attende le squadre modenesi di hockey pista: in A2 Amatori Modena e Pico Mirandola trarranno importanti indicazioni dalla seconda giornata di ritorno, mentre in B l’Amatori Modena proverà a fermare la capolista Scandianese, come ha fatto sabato scorso la seconda quadra della Pico, che oggi riposa. Sicuramente il match clou è quello in programma al PalaRegnani di Scandiano, dove l’Amatori, reduce da una settimana di riposo, cerca una vittoria che la confermi in testa al girone, e contemporaneamente, butti fuori i reggiani dalla lotta per la qualificazione: sarà una vera battaglia, anche perché Scandiano è reduce dall’inattesa sconfitta a Seregno, e non può permettersi altri passi falsi, ma anche i ragazzi di Farina devono vincere, per riprendersi la vetta del girone, e per dimenticare in fretta la dolorosa sconfitta di Correggio. Qualche problema di formazione per la Pico Mirandola che, ancora priva di Mirto e con Santoro e De Stefano acciaccati, riceve alle 18 al PalaSimoncelli un Seregno gasato dal successo su Scandiano, e poco disponibile a fare regali ad una Pico che ha bisogno soprattutto di fiducia nei propri mezzi.

In Serie B l’Amatori Modena tasta il polso di una Scandianese che è reduce da un mezzo passo falso con Mirandola, e non può permettersi altri distrazioni.

r.c.