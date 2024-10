Hockey Coppa Italia A 2. Mirandola, il coraggio non basta . Contro Scandiano un altro ko

pico mirandola

roller scandiano

PICO : Potenza, Siberiani, Moschetti, Scutece, De Tommaso, Mirto, Santoro, Paltrinieri, De Stefano, Luppi; all.: Iallacci.

ROLLER SCANDIANO: Vecchi, Ranati, Busani N., Stefani, Deinite, Rocha, Beato, Barbieri Herrero, Raveggi, All.; Mariotti E.

Arbitro: Toti R. (SA).

Note: Espulsi: Herrero (S), Siberiani (P), Moschetti (P) due volte, per due minuti.

Marcatori: 1° tempo Busani N. al 7’29", De Tommaso (Rig,) al 11?25", Busani N. al 12’50", Siberiani al 17’22"; 2° tempo Stefani al 1’56", Herrero al 2’07" ed al 4’39", Deinite al 9’24", Paltrinieri (rig.) al 9’42" ed al 13’50".

Ancora una sconfitta per la Pico Mirandola, ancora una prova coraggiosa, ma che non è sufficiente per portar via qualche punto ad uno Scandiano efficace solo a tratti.

Dopo un buon primo tempo, chiuso in parità, la formazione di coach Iallacci va in barca in avvio di ripresa, subendo tre reti in appena tre minuti che condizionano la gara, nonostante il generoso, ma tardivo, tentativo di rimonta dei gialloblù di casa.

r.c.