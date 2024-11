Hockey Coppa Italia A2. Amatori, la semifinale può attendere

Lo Scandiano non fa il regalo che Modena sperava, non riuscendo a fermare Correggio nella gara domenicale, e quindi la qualificazione alle semifinali di Coppa Italia di A2 si deciderà sabato prossimo a Montale, dove l’Amatori contro Correggio, avrà però a disposizione due risultati, vittoria e pareggio, per poter superare il turno. In serie B pari incandescente tra Amatori Modena e Pico Mirandola, che la squadra della Bassa che rischia di buttare via una partita dove conduceva 3-0, andando sotto 3-4, e pareggiando a 100 secondi dalla sirena: parte bene il campionato di serie C degli Scomed Bomporto, che passano con autorità sulla pista del Forlì, seppellendolo sotto un perentorio 5-0, che li issa già in testa alla classifica.

I risultati. Coppa Italia A2, 9^G.: Seregno - Amatori Modena 1-4; Correggio – Scandiano 3-1; Riposa: Pico Mirandola. Classifica: Amatori MO (*) punti 18, Correggio (*) e Seregno 12, Scandiano (*) 9, Pico (*) 0.

Coppa Italia B, 8^G.: Correggio - Scandianese 3-7: Amatori Modena – Pico 4-4; Riposa: Amatori PS.

Classifica: Scandianese punti 19, Correggio (*) 10, Amatori MO 7, Pico (*) 5, Amatori PS (*) 4.

Serie C inline, 1^ G.: Junior – Gufi PR 0-3; Camaiore – Empoli 8-4; Riccione – Ferrara 2-1; Forlì – Scomed Bomporto 0-5.

Classifica: Scomed, Camaiore, Gufi e Riccione punti 3, Ferrara, Junior, Empoli e Forlì 0. (*) = una partita in meno

Riccardo Cavazzoni