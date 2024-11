Hockey. Coppa Italia, Bondeno si ferma in semifinale

Si è giocata sabato al campo Giatti di Bondeno la sfida per l’accesso alla Final Four di Coppa Italia. Il match ha visto affrontarsi i padroni di casa dell’HC Bondeno ed i pavesi dell’SH Bonomi, la partita ha visto imporsi gli ospiti con un parziale di 1-2.

Nonostante la sconfitta il vice presidente Luca Bacchiega si è mostrato soddisfatto della prestazione dei suoi, dichiarando:"Sono contento per come ha giocato la squadra nonostante la sconfitta, abbiamo affrontato una squadra che gioca in serie Elite e può contare su 7 stranieri, Mister Pritoni ha fatto esordire tra i titolari Borgatti, ragazzo del 2008, che ha pienamente convinto. Peccato solo per il risultato scappato negli ultimi minuti di gara". La partita è stata un’altalena di emozioni sia per i molti tifosi di casa che per gli ospiti, arrivati da Castello d’Agogna (Pv). Nei primi due tempi molte le occasioni sia da una parte che dall’altra ma a sbloccare il match ci ha pensato Botsio, ex giocatore dell’Hc

Bondeno ora attaccante dell’SH Bonomi, con un bel tiro su angolo corto in favore del Bonomi. Dopo pochi minuti l’italo argentino Zyla ha trovato il primo goal con i colori del Bondeno mandando le squadre con un parziale di parità all’intervallo, fra terzo e quarto tempo. Nel finale di gara ci ha pensato un goal di Eguizabal a fare terminare la partita sull’ 1-2. Nonostante le assenze di Fedossenko, Costanzelli e Castaldi, l’HC Bondeno ha giocato una partita importante, dimostrando di avere un collettivo veramente all’altezza. Partita eccellente del centrocampo, con Hussain e Bergamini praticamente perfetti e con Succi regista arretrato autore di una prova maiuscola. Muzzioli praticamente inarrestabile per i primi 30 minuti, soddisfazione per il primo gol in maglia matildea per Zyla. Calzolari praticamente perfetto tra i pali e totalmente incolpevole sulle marcature avversarie. In generale partita piacevole e divertente, corretta e ben arbitrata dalla coppia di fischietti Macchi-Il Grande. Ora, terminata la Coppa Italia, i ragazzi di Pritoni si dedicheranno alla stagione indoor, il cui campionato inizierà il 30 novembre proprio a Castello d’Agogna (Pv).