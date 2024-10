Hockey, Coppa Italia di serie B: esulta l’Amatori. Roberti e Barberi castigano Mirandola

Arriva la prima vittoria nel girone di Coppa Italia di serie B per L’Amatori Hockey Pesaro, guidati da Carnevali, che supera tra le mura amiche del PalaBorgo di Santa Maria un coriaceo Mirandola al termine di una partita ben giocata. Risultato finale 2-1. Nel primo tempo le reti di Filippo Roberti e Edgar Barberi mettono subito la gara nel binario giusto per l’ Amatori. Nella seconda frazione Pesaro, grazie anche al solito portiere Juan Giraldo, controlla con ordine la partita, subendo solo una rete per un pasticcio difensivo a pochi secondi dalla fine creando un poco di ansia prima del fischio definitivo dell’arbitro per questa prima vittoria della squadra pesarese. Coach Carnevali, a fine gara, dichiara: "La squadra ha dato segnali di miglioramento con un’ intesa di gioco in crescita, oltre alla difesa che ha rischiato poco, con il portiere Giraldo sempre attento nelle conclusioni avversarie. Molto buone le prove di Ridolfi e del giovanissimo Jordan Boniolo". Sabato alle 17 si va a Scandiano, contro la capolista del girone, la Scandianese, che guarda tutti dall’ alto con 3 vittorie in 3 partite.

b. t.