Hockey, coppa italia serie b. Amatori ko con Modena nel giorno dell’esordio del nuovo tecnico Carnevali

L’Amatori Hockey Pesaro inizia la stagione con l’esordio casalingo nel torneo della Coppa Italia di Serie B perdendo per 1 a 0 contro l’Amatori Modena. Un debutto che segna anche l’ingresso del nuovo allenatore dei biancorossi, Simone Carnevali. Con oltre 10 anni di esperienza nel mondo dell’hockey, Carnevali ha allenato squadre di livello nazionale e vanta un passato come giocatore di successo. E’ conosciuto per la sua leadership e capacità di valorizzare i giovani talenti ed è pronto a portare la sua visione e strategia alla formazione pesarese. In questa impronta si è giocata la prima sfida, contro l’ Amatori Modena 1945, con in campo molti i giovani atleti pesaresi: Ridolfi, Roberti, Urbinati, Gasparini, Tomassini ed fratelli Samuel e Jordan Boniolo; con loro anche l’esperienza di Edgar Barberi e Morri, con il portiere Giraldo in gran spolvero. I pesaresi hanno tenuto il passo di una veloce e collaudata Amatori Modena 1945 mantenendo in equilibrio la partita nel primo tempo con uno zero a zero all’intervallo, grazie anche alle ottime prestazioni dei portieri di entrambe le squadre. Ad avvio della seconda frazione Modena riesce passa e poi contiene la reazione degli avversari nel resto della gara. Il match va quindi agli avversari in una gara molto corretta, dinamica e ben giocata da entrambe le formazioni e segna comunque una nota positiva nella prestazione dei giovani in campo. Il prossimo appuntamento per l’Amatori Hockey Pesaro è la sfida del 6 ottobre in casa dell’Italplastic Correggio.

b. t.