HOCKEY. Da Chirico a Giorgetti: empolesi in evidenza alle finali nazionali di Camaiore

Quest’anno l’Hockey Empoli non è riuscito a piazzare altre squadre alle varie finali nazionali di categoria, a parte l’Under 18 Elite a sorpresa, ma quattro suoi atleti sono comunque stati protagonisti del concentramento di Camaiore sulle due piste del Pardini Sporting Center, dove si sono assegnati i vari titoli ‘tricolore’ per la categoria Under 10 e per la Serie C, oltre che i trofei delle regioni maschile e femminile Senior. Partiamo proprio dai più piccoli, con il giovanissimo Mattia Chirico (in prestito stagionale) che ha capitanato la squadra modenese di Bomporto fin sul terzo gradino del podio, dietro le due corazzate venete Asiago e Cittadella. Inoltre, per la grande soddisfazione del sodalizio empolese presieduto da Paolo Errico con cui ha esordito con pattini e disco, Chirico si è aggiudicato anche il premio di miglior giocatore della categoria, a suon di goal, assist e interventi decisivi. Gli altri tre Flying Donkeys a mettersi in mostra sono stati quelli convocati dalla rappresentativa toscana, che si è arresa solo in finale al Veneto. Si tratta dell’esordiente Dario Giorgetti (classe 2007 e capitano dell’Under 18 biancoceleste), di Luca Simonelli e del più esperto Mattia Pazzaglia, che ha contribuito a sua volta al secondo posto con goal e assist. Per la cronaca, le finali di serie C sono state vinte dagli Asiago Vipers, che hanno battuto 6-4 il Milano House Quanta, e per quanto riguarda il trofeo delle regioni femminile, vittoria storica del Lazio che ha avuto la meglio per 4-1 sul Veneto.