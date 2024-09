Hockey. De Pietri, ecco un bomber di razza per l’Amatori

Anche se l’attenzione di larga parte del movimento hockeystici italiano e concentrata su Novara, dove questa settimana si giocheranno i World Roller Games, i Campionati Mondiali, di hockey pista, le squadre proseguono la preparazione in vista dell’inizio ufficiale della stagione 24/25, che per la A2, e la B, che interessano le modenesi Amatori 1945 Modena e Pico Mirandola, partirà già nell’ultimo week end di settembre.

Si lavora sodo quindi in pista, tra preparazione, ed ’allenamenti congiunti’ chiamati così perché la parola amichevole non si può usare, ma anche sul mercato, per il completamento dei roster che in entrambi i casi sono piuttosto ’corti’. Manca ancora l’annuncio ufficiale, ma ormai i ’rumors’ sono incontenibili, ma l’Amatori 1945 avrebbe messo a segno un bel colpo ingaggiando l’esperto attaccante Samuele De Pietri (foto), innegabilmente classe 1982, ma bomber di razza, dotato di un tiro da fuori che nella piccola pista di Montale sicuramente farà male.

L’arrivo di De Pietri andrebbe a completare la rosa, cerniera tra i giovanissimi virgulti gialloblù, e la parte più esperta, assicurando quella grinta, e si spera anche quei goal, che talvolta in passato sono mancati. La squadra di Farina ha quasi completato il lavoro preparatorio, ed ha giocato già la prima amichevole con la Scandianese di B, vincendo per 10-4: questa settimana avrebbe dovuto affrontare l’Amatori Lodi di A1, ma i Mondiali tengono banco, e quindi i modenesi torneranno in pista solo il 26 Settembre a Montebello, contro la locale squadra di A1.

Mercato ancora fermo per la Pico Mirandola, che ufficializza solo l’ingaggio ’dell’highlander’ Stefano Scutece, che tanto bene può fare per far crescere i giovani virgulti in gialloblù della Bassa: per la Pico solo amichevoli con la squadra di Serie B, puntando ad utilizzare la Coppa Italia come ulteriore banco di prova.

r.c.