Hockey Empoli La Margiotta vola a Catania

Il diciannovesimo e il ventesimo posto ai campionati italiani corsa su pista, rispettivamente nel giro crono e nei 500 metri sprint, di Mattia Di Bari a San Giorgio delle Pertiche (Pd) ha chiuso lo scorso luglio la prima parte della stagione agonistica anche dell’Hockey Empoli – sezione pattinaggio corsa. A distanza di poco più di un mese, archiviate le meritate ferie, la società empolese ha però già ripreso gli allenamenti agonistici in vista degli appuntamenti della parte conclusiva della stagione, mentre a breve riprenderà anche la scuola di pattinaggio, rivolta a tutti coloro che si voglio avvicinare al mondo delle rotelle. Per quanto riguarda gli atleti dell’agonismo, invece, il prossimo impegno è datato 29 settembre, quando sempre a Padova si terrà una gara a livello nazionale. Settembre è però anche mese di promozione e così, ‘A. S. Dilettantistica Hockey Empoli sarà presente domenica 15 con le sue tre discipline sportive (corsa, hockey, artistico) all’ormai tradizionale Giornata Dello Sport di Sovigliana a Vinci. Un’occasione per far provare a tanti bambini e bambine pattini e dischetto.

Successivamente, il 5 ottobre la società empolese sarà invece presente presso la Terrazza del Centro Empoli di via Sanzio con un gazebo informativo per presentare, oltre che le proprie attività, anche il progetto che, proprio nell’area verde adiacente al Centro Commerciale, vedrà nascere il nuovo impianto sportivo, che ospiterà gli allenamenti futuri dei ‘ciuchini volanti’.

Una struttura dove troveranno la propria casa anche altre discipline come atletica e ciclismo e che potrà anche ospitare eventi regionali e nazionali anche di Pattinaggio Corsa. Sicuramente un bello step di crescita per la società empolese che però nel frattempo dovrà continuare a far allenare i propri atleti nel parcheggio antistante il Pala Aramini in viale delle Olimpiadi, con gli ormai ‘canonici’ problemi di auto parcheggiate al di là dell’orario consentito e di un asfalto non proprio idoneo allo scorrere dei pattini a rotelle.

Intanto è già arrivata la prima soddisfazione in casa ‘flying donkeys’, ossia la convocazione di Viola Margiotta con la rappresentativa toscana che dal 3 al 6 ottobre prossimi parteciperà al Trofeo Coni di Catania.

Soddisfazione doppia, tra l’altro, per l’Hockey Empoli visto che la selezione regionale sarà seguita proprio dagli allenatori empolesi Danilo Iasiello e Laura Castelli, che vantano una grande esperienza avendo formato da diversi lustri le nuove generazioni del pattinaggio corsa nell’Empolese Valdelsa.