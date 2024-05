Hockey giovanile, HC Riva trionfa sull'HC Bondeno, delusione per la Under 12 contro l'HT Bologna

E’ stato un weekend ricco di hockey giocato, quello appena terminato. Sabato, sul campo di Mori è scesa in campo la formazione Under16 femminile, che ha incrociato i bastoni con le forti coetanee dell’HC Riva, fresche campionesse

d’Italia Indoor. Gol iniziale di Capitan Emy Pazzi, con un bel tiro su corner corto, poi immediato

pareggio Rivano. Ancora vantaggio per l’HC Bondeno, ad opera di bomber Isi Pazzi, e ancora l’HC Riva trova il pareggio. Nella seconda frazione, nonostante gli ottimi interventi di Guagliumi, il Riva segna due gol che portano il risultato sul 4-2. Poi l’HC Riva allunga e segna altre quattro reti che fanno terminare l’incontro con il risultato di 8-3. Nella giornata di domenica, sul campo “Giatti” di Bondeno, sono scesi in campo i giovani della Under 12 maschile, allenati da Ghisellini e Calzolari. Nello scontro con l’HT Bologna serviva una netta vittoria per poter accedere al turno successivo, ma purtroppo il risultato è terminato con un 3-3 che premia i felsinei. Marcatori di giornata Fejjaj, Bellodi e Pazzi. Purtroppo l’HC Bondeno ha pagato un

inizio di partita non troppo brillante dove tensione e iniziale calo di concentrazione

hanno influito sui gol subiti.