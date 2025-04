Hockey, il pratese Zampoli primo in Serie A1 con Trissino: terzo Scudetto più vicino

Prato, 23 aprile 2025 - L'Hockey Trissino ha monopolizzato il campionato di Serie A1 2024/25: in attesa di dare il 110% nei playoff, il club ha chiuso la “regular season” al primo posto in classifica con 69 punti (a +9 sul Forte dei Marmi secondo). Con una certezza: in porta c'è sempre la sicurezza rappresentata da Stefano Zampoli, che ha dato un contributo fondamentale durante tutta la stagione. Il portiere di Prato si è confermato tra i numeri uno più performanti del torneo, oltre che fra i più interessanti a livello internazionale (considerando che da tempo è un pilastro della Nazionale). In pista nell'ultimo match che ha visto i vicentini battere in Puglia il Giovinazzo per 7-5 c'era lui, segnalandosi per una serie di interventi risolutivi. Pochi mesi fa aveva vinto la Coppa Italia contro Lodi, per il primo successo stagionale. Vincere è del resto quasi un obbligo da quelle parti: con il suo arrivo in Veneto, nel 2021, Stefano ha aggiunto solidità ad un organico già competitivo, capace in questi quasi quattro anni di vincere due Scudetti, una Champions League, una Intercontinental Cup, due Coppe Italia e due Supercoppe Italiane. Al punto che il secondo posto della scorsa annata, con il tris tricolore svanito all'ultimo atto contro Forte dei Marmi, è stato visto come un “errore” da non ripetere. E con l'uscita dalla Champions, l'ex-HP Maliseti sogna adesso l'accoppiata Scudetto: nei prossimi giorni il Trissino entrerà in gioco negli spareggi-tricolore da una posizione di forza. Alla luce come detto del primo posto in regular season che rappresenta peraltro un record: mai il club aveva totalizzato tutti quei punti, a quanto pare. Adesso però serve la massima concentrazione per non vanificare tutto: Zampoli punta a quello che per lui sarebbe il terzo titolo nazionale.

G.F.