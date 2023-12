Hockey. Il Roller scatenato piazza una splendida doppietta. Dopo la Coppa arriva anche il blitz a Breganze

Vietato illudersi, lecito confidare. Ma la “svolta” dovrebbe essere arrivata. Perché nell’arco di quattro giorni l’Hockey Roller Club Monza TeamServiceCar ha ottenuto due affermazioni, una spettacolare e prestigiosa in Coppa, l’altra cinica e utilissima in campionato. Un doppietta non da poco per un quintetto che, finora, aveva trovato nella mancanza di continuità e nella scarsa concretezza due grandi lacune. La truppa biancorossazzurra non si è accontentata del 3 a 2 ai danni del Noia nell’andata degli ottavi di finale della Coppa Wse, ma ha avuto addirittura la sfrontatezza di concedere il bis sulla pista del VenetaLab Breganze, espugnata con il punteggio di 0 a 2. Il secondo successo esterno stagionale, con doppia prodezza di Elia Petrocchi, permette all’Hrcm di arrampicarsi a quota 11. La compagine allenata da Tommaso Colamaria (foto) resta comunque in quart’ultima posizione, in zona playout. Ma il Bassano, titolare della quint’ultima piazza, è distante solo due lunghezze. "La vittoria con il Noia - ammette il dirigente Paolo Virdi - è stata una vittoria di personalità. La squadra era anche andata sotto per 1 a 2, ma ha sempre continuato a giocare, senza mai perdere la testa. Il successo di Coppa ha dato alla squadra la consapevolezza dei propri mezzi. Poi è arrivato il successo sul Breganze. Non ci poteva essere modo migliore per avvicinarsi a un gennaio di fuoco". Monza, infatti, inaugurerà il 2024 affrontando il 4 gennaio al PalaBiassono (ore 20.45) la capolista Forte dei Marmi.