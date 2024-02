Hockey Illuzzi trascina Sarzana alla vittoria

GIOVINAZZO

4

SARZANA GAMMA

6

GIOVINAZZO: Belgiovine, Di Lillo, Xavi Rubio, Mattugini, Mura, Le Berre, De Bari, Colamaria, Mezzina, Dangelico. All. Pino Marzella.

SARZANA GAMMA: Corona, Borsi, De Rinaldis F., Illuzzi, Festa, Garcia, Ortiz, Olmos, Tognacca, Venè. All. De Rinaldis P.

Arbitri: Barbarisi di Salerno e Nucifero di Viareggio.

Marcatori: 1° tempo 32’’ Ortiz, 14’14’’ Xavi Rubio, 19’43’’ Illuzzi, 19’58’’ Le Berre, 23’22’’ Garcia. 2° tempo: 6’40’’e 14’40’’ Mura, 13’27’, 13’59’’ Illuzzi, 19’11 Borsi.

GIOVINAZZO (Bari) – Più faticosa del previsto l’impresa dell’Hockey Sarzana Gamma Innovation nella sfida del campionato di serie A1 sulla pista del Giovinazzo. I rossoneri hanno vinto 6-4 ma i pugliesi sono rimasti agganciati alla gara rimontando sempre i primi tre vantaggi dei rossoneri e una volta raggiunti hanno colpito un palo e sprecato un tiro di prima. A rimettere ordine ci ha pensato Domenico Illuzzi, l’uomo di casa essendo cresciuto proprio a Giovinazzo, con una doppietta realizzata in rapida successione allungando il passo sul 5-3. Un momento di forma davvero eccellente per Illuzzi alla seconda tripletta consecutiva dopo quella al Monza in Europa Cup. Il fanalino di coda si è dimostrato avversario tosto che sta lottando per ottenere i play out e non si è davvero spaventato neppure quando dopo appena 32’’ i rossoneri hanno sbloccato con Ortiz. Sembrava poter essere l’inizio di una cavalcata e invece l’ex Xavi Rubio con una botta dalla distanza ha pareggiato. Sempre con un tiro da fuori Illuzzi ha iniziato la sua serata da goleador riportando avanti i sarzanesi nuovamente raggiunti dopo appena 15’’ dal diagonale di Le Berre. Ci vuole un tiro diretto sul filo della chiusura del tempo per consentire ai rossoneri di ritornare avanti grazie a Garcia. Ma anche nella ripresa il copione non è cambiato: Mura firma il 3-3 mettendo paura ai sarzanesi prima colpendo un palo e fallendo un tiro di prima. Ma Illuzzi si accende realizzando una doppietta in 30’’ portando Sarzana 5-3. Finita ? Neanche a dirlo. Corona para un tiro diretto prima che Mura porti i pugliesi sul 4-5. Ma il capitano Borsi a 5’ dalla sirena insacca e fa respirare la squadra che vince la terza gara consecutiva in campionato e si tiene stretta il terzo posto.

Altri risultati: Grosseto-Breganze 4-2, Forte dei Marmi-Lodi 7-2, Sandrigo-Montebello 1-1.

Massimo Merluzzi