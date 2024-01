HockeY in line. Al Pala Burani un successo e un ko per Ferrara

Una vittoria e una sconfitta per Ferrara Hockey. Ieri al pala Burani di Ferrara, la formazione di casa è scesa in pista per il secondo turno del Campionato di serie A femminile hockey in line con due partite contro Bomporto e Torre Pollice. Nella prima le padrone di casa subiscono la prima rete del Bomporto, la riposta arriva al 7’ con Giulia Dalla Bà per il pareggio. Quando il match sembrava in equilibrio sono arrivate le tre reti della formazione ospite, prima con Giulia Cipriano e poi a pochi secondi della fine del primo tempo doppietta per Angelica Cipriano. Poi la seconda rete del Ferrara Hockey con Martina Compiani, che si ripete un minuto dopo per il 3 a 4 per il Bomporto. La seconda gara casalinga contro il Torre Pellice inizia con la rete ospite, ma le estensi non ci stanno e pareggiano con Chisena. All’intervallo è 1 a 1 e finisce 3 a 2 per Ferrara e primi tre punti in campionato.

Mario Tosatti