Hockey in line Coppa Italia. Empoli vola fin sul 6-3. Ma in finale va Riccione

Niente finale di Coppa Italia di Serie C per l’Hockey Empoli. I Flying Donkeys si sono infatti dovuti arrendere 7-6 al Corsari Riccione in semifinale. Adesso,i romagnoli se la dovranno vedere con l’Asiago Newts per l’assegnazione del trofeo. E pensare che il concentramento andato in scena nello scorso fine settimana al Pala Aramini di Empoli i ragazzi di coach Stefano Carboncini avevano incominciato alla grande, travolgendo 8-1 il King Messina. Dopo essere passati in svantaggio subito in avvio, infatti, i biancazzurri hanno rimontato mettendo al sicuro la vittoria già nel primo tempo con la doppietta di Matteo Carboncini e le reti di Giorgetti, Viti, Cecchi e Simonelli. Ad allargare ulteriormente il divario nella ripresa ci hanno pensato poi ancora Cecchi e Bertini.

Nel match decisivo contro Riccione, poi, botta e risposta nella prima frazione con vantaggio ospite, sorpasso empolese a firma Carboncini e nuovo pari romagnolo. Dopo l’intervallo Empoli vola fin sul 6-3 grazie ai 2 centri a testi di Carboncini e Cecchi, salvo subire poi il ritorno del Riccione, che si concretizza a 1’52’’ dalla fine con il definitivo 6-7 anche perché proprio allo scadere i Flying Donkeys non riescono a far fruttuare una superiorità numerica per l’espulsione di Muccioli.