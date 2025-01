Hockey in Line. Debutto in serie A per le ragazze del Ferrara Hockey: si comincia domenica a Milano

Il nuovo anno coincide anche con la prima del nuovo campionato femminile di serie A hockey in linea, che prenderà il via domenica 12 gennaio. Una nuova stagione che inizia con un’importante novità tre le file estensi. Infatti, grazie ad un accordo tre la società del Ferrara hockey e quella del Tergeste Trieste, è stata costruita una squadra giovane con qualche giocatrice di esperienza che si ritroverà a Ferrara per disputare le partite casalinghe, pur chiamandosi Tergeste. "Le nostre ragazze esordiranno a Milano – spiega Giuseppe Strada, direttore tecnico Ferrara hockey – dove affronteranno le forti milanesi del Quanta hockey, una delle formazioni più quotate del campionato. Quindi non sarà facile per le ragazze guidate anche quest’anno da coach Giulia Dalla Bà, che dovrà trasmettere tutta la sua grinta e passione alle nuove atlete che si accingono a disputare per la prima volta il massimo campionato di serie A". Dopo le festività riprenderà anche la formazione maschile del Ferrara hockey nel campionato di serie C, appuntamento domenica 19 gennaio alle 15 al pattinodromo ‘G. Burani’ contro Camaiore. In casa Ferrara hockey grande attenzione anche per il settore giovanile. Nella giornata di domenica, scenderanno in campo anche le ragazze e i ragazzi dell’under 14 per disputare la loro terza e quarta partita del campionato di categoria, dopo aver vinto all’esordio le prime due partite disputate, una contro Empoli e l’altra contro i Gufi Parma. Questa domenica gli avversari dei giovani ferraresi saranno i modenesi del Bomporto e i Gufi Parma.

Mario Tosatti