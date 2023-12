Hockey in Line: debutto in serie A amaro per le ragazze ferraresi

Il Ferrara Hockey femminile ‘stecca’ alla prima in serie A. In una domenica sportivamente storica per la formazione estense, esordio amaro con due sconfitte. Una prima giornata del campionato di serie A femminile di hockey in linea, che ha visto il Ferrara Hockey in trasferta per due partite al pattinodromo di Bomporto (Modena). Qui si sono affrontate in maniera incrociata Ferrara Hockey, Bomporto e Civitavecchia, che ha assegnato i primi punti del campionato. Nella prima sfida le ragazze estensi hanno affrontato le padrone di casa del Scomed Bomporto, perdendo per due reti a zero. A seguire è stata la volta della formazione del Civitavecchia, contro lo quali il Ferrara Hockey ha subito un netto passivo di sette a zero. Quindi un primo turno di campionato della serie che si è chiuso a zero punti per le ferraresi. Il prossimo appuntamento sarà il 14 gennaio del prossimo anno al Pala Burani di Ferrara, dove il Ferrara Hockey femminile affronterà il Bomporto. "Le nostre atlete hanno dato tutto nella prima di campionato – spiega Giuseppe Strada, direttore tecnico Ferrara Hockey – ma purtroppo non sono riuscite a finalizzare in attacco. Le ragazze sono dotate di grandi qualità individuali, sapranno tornare più forti e fare gioco di squadra grazie al loro talento". Mario Tosatti