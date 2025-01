Hockey in Line. Doppio successo nel fine settimana per i team ferraresi

Una doppia vittoria per il Ferrara Hockey nel fine settimana. Le ragazze del Tergeste Warriors hanno affrontato sabato a Ferrara le Devil Vicenza con grande concentrazione e dando vita a un incontro poco spettacolare sotto l’aspetto del gioco. Alla fine, conquistano una vittoria di misura 3-2, ma importante per la classifica che le vede ora al secondo posto con 8 punti, dietro solo al Bomporto.

Pronti via, le venete passano subito in vantaggio. Le padrone di casa non si scoraggiano, al minuto 5’ tiro da lontano di Nadine Zaccherini che beffa il portiere ospite per l’1-1. Vicenza, però, ripassa in vantaggio e si va al riposo con le ospiti in vantaggio per 2-1. Nella ripresa non cambia il risultato fino a 46 secondi dalla fine, quando il Tergeste Warriors trova nuovamente il pareggio con Giulia Dalla Bà. Tutto fa pensare alla disputa di un nuovo over-time, ma la voglia di vincere delle ragazze di casa è tanta e la forza di volontà, recupero immediato del disco assist di Nadine a Ilaria Chisena che con grande lucidità e maestria insacca il goal della vittoria scartando il portiere con una bellissima finta.

Nel pomeriggio di domenica invece, prima vittoria del Ferrara hockey maschile, con un netto 7-0 contro la Libertas Forlì. La partita s’indirizza subito nel primo tempo con una netta supremazia degli estensi sui romagnoli.

Mario Tosatti