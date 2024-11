Hockey in Line. Ferrara a Bomporto, sfida una corazzata

Terza trasferta di fila per il Ferrara Hockey. Sabato a Bomporto la formazione estense e impegnata nel campionato di serie C. L’impegno è stimolante, visto che i padroni di casa sono tra i favoriti insieme alla corazzata Kraken hockey Camaiore per la vittoria del girone C. Al momento il Ferrara hockey non ha ancora conquistato punti, con due sconfitte consecutive, seppure l’ultima partita abbia lasciato buone speranze di una ripresa. "I nostri ragazzi saranno chiamati – spiega Giuseppe Strada, dt estense – ancora una volta a confrontarsi con i più quotati modenesi per fornire un’altra prova convincente come quella di sabato scorso a Riccione. I risultati anche se negativi, non devono farci perdere di vista il vero scopo di questa stagione, il lancio di giovani atleti tra i grandi".