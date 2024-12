Hockey in line. Ferrara Hockey attende Camaiore per il primo brindisi stagionale

Esordio casalingo per Ferrara hockey in serie C. Infatti, dopo tre trasferte, domenica alle 15 al pattinodromo comunale ‘Giorgio Burani’ si presenterà il Kraken di Camaiore, squadra che nelle prime due partite disputate ha realizzato ben 19 goal. Al momento il Ferrara Hockey dopo tre giornate si trova ancora a zero punti. Tra le fila dei toscani diversi sono gli ex che hanno giocato a Ferrara in serie A ottenendo buoni risultati. Ora, a distanza di qualche anno, in serie C i forti giocatori del Kraken si confronteranno con una squadra ferrarese completamente rinnovata che proverà ad opporsi ai più quotati avversari.