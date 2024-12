Hockey in Line. Ferrara travolta in casa da Camaiore

Quarta sconfitta consecutiva per il Ferrara hockey. Nella quarta giornata del campionato di serie C, la formazione estense ha affrontato al pattinodromo comunale il Kraken Camaiore. Il risultato finale è stato di 10-0 a favore degli ospiti, che con questa netta vittoria balzano al comando della classifica con 9 punti. Troppo superiori, contro un Ferrara hockey ancora in fase di crescita sul piano del gioco. "Sapevamo della forza di questa squadra – ha ricordato Giuseppe Strada direttore tecnico estense –, molto attrezzata ed esperta. La nostra squadra ha provato a reagire senza riuscirci. L’attenzione ora è per la prossima partita casalinga". Il prossimo appuntamento per la quinta giornata del campionato di serie C hockey in linea, sarà per sabato 14 dicembre alle 20 al pattinodromo ‘G. Burani’ contro Empoli.