Hockey in Line:. In campo le ragazze di A. I maschi sabato 20

Il Ferrara Hockey femminile in campo per un doppio incontro. Domenica 14 gennaio al pattinodromo ‘Giorgio Burani’ di Ferrara, la formazione di casa scende in pista per il turno del campionato di serie A. Alle 10.30 le ragazze estensi affronteranno Bomporto, alle 13 la formazione dell’Old Style Torre Pellice. La formazione di Ferrara cercherà di riscattarsi dopo l’esordio amaro con due sconfitte e conquistare i primi punti in campionato. In campo maschile, invece, il Ferrara Hockey dopo la sconfitta amara in trasferta contro la capolista Forlì, sarà impegnato sabato 20 gennaio alle 20 al pattinodromo di Riccione.