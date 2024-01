Hockey in line. L’ex capolista Forlì si arrende all’Empoli. Poker e terzo posto

Quasi due mesi dopo l’Hockey Empoli ritrova la vittoria. Lo fa espugnando per 4-2 la pista dell’ex capolista e finora imbattuta Forlì, al termine di una prestazione convincente. Dopo 2 sconfitte di fila, la squadra di coach Stefano Carboncini ha praticato la difesa a zona fin dall’inizio, attenuando così le folate offensive dei padroni di casa, e al 5’20’’ riesce a passare in vantaggio in contropiede con Soluri su assist di Matteo Carboncini. La prima frazione si chiude, però, sull’1-1 mentre in avvio di ripresa i Flying Donkeys allungano sul 3-1 grazie a Cecchi e Viti, dopo altrettanti ottimi scambi rispettivamente con Carboncini e Simonelli. Forlì accorcia nuovamente, ma Carboncini cala il poker che chiude definitivamente il conto rubando un disco a pochi metri dalla porta. Questa la formazione empolese, ora appaiata al terzo posto con Bomport o e Ferrara: Cecchi, Pazzaglia, Bertini E., Bertini D., Viti, Carboncini M., Simonelli, Soluri, Giorgetti.