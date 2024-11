Hockey in line. L’Hockey Empoli battuto 8-4. Sabato sera l’esordio casalingo

Kraken Camaiore ancora una volta fatali per l’Hockey Empoli. Dopo la sconfitta nel triangolare del primo turno di Coppa Italia, costata l’eliminazione ai Flying Donkeys, i biancazzurri di coach Stefano Carboncini hanno infatti dovuto alzare bandiera bianca anche nella prima giornata di campionato. Al Pardini Sporting Center di Lido di Camaiore i padroni di casa si sono infatti imposti per 8-4. I Ciuchi volanti empolesi si erano anche portati subito in vantaggio con Leonardo Michi, salvo subire poi il ritorno dei versiliesi che hanno ipotecato il successo già all’intervallo, portandosi sul 6-1. Nella ripresa arriva comunque la reazione di Empoli, che grazie alla doppietta dello stesso Errico e al gol di Matteo Carboncini accorcia le distanze fino al 6-4, prima di incassare altre due reti nel finale per il definitivo 8-4.

Questa la formazione schierata da coach Stefano Carboncini: Benozzi (p), Errico, Bertini E., Bertini D., Carboncini M., Simonelli, Soluri, Giorgetti, Michi, Rodio. Adesso l’Hockey Empoli tornerà in campo sabato prossimo alle 19.30 al Pala Aramini per l’esordio casalingo nel girone C di Serie C nazionale. A far visita ai Flying Donkeys sarà il Libertas Forlì, sconfitto a sua volta per 5-0 nell’esordio sulla propria pista dallo Scomed Bomporto. Un match, quindi, alla portata dei ragazzi di Carboncini, chiamati all’immediato riscatto nella ‘prima’ stagionale sulla pista da pattinaggio amica.