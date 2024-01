Hockey in Line Serie C. Inizio di 2024 amaro per l’Empoli

Prosegue il campionato altalenante dell’Hockey Empoli, sconfitto a domicilio dal Bomporto Modena nella quinta giornata del girone C di Serie C. Fatale ai Flaying Donkeys il brutto avvio di gara, che li ha visti incassare 2 gol nei primissimi minuti. Dopo lo 0-3 a fine primo tempo la squadra di coach Stefano Carboncini ha avuto una buona reazione e a cavallo dell’intervallo è tornata prepotentemente in partita con la doppietta di Matteo Carboncini. Nel giro di meno di 6 minuti, però, gli emiliani hanno ristabilito le distanze siglando il quarto e il quinto gol. A questo punto i ’ciuchi volanti’ hanno provato nuovamente a reagire, ma a poco meno di 12 minuti dalla fine hanno incassato pure il definitivo 2-6. Nel finale, infatti, i biancocelesti empolesi non sono riusciti a sfruttare per due volte la superiorità numerica. Dopo questa sconfitta Empoli viene agganciata a quota 6 proprio da Bomporto, scivolando a meno 9 dalla vetta. Questa la formazione empolese scesa in campo al Pala Aramini: Mercuri (p), Benozzi (p); Errico, Cecci, Bertini E., Bertini D., Viti, Carboncini M., Simonelli, Giorgetti, Michi, Milcik, Soluri, Rodio.