Hockey in Line. Trasferta romagnola per Ferrara

Altra trasferta impegnativa per il Ferrara hockey in terra di Romagna. Questa volta la formazione estense fa visita ad un lanciatissimo Riccione, primo in classifica a punteggio pieno 15 punti, con 5 vittorie su 5 partite giocate e pure finalista di coppa Italia di categoria. Una partita che appare in salita. Ferrara, in classifica è ferma a 9 punti, dal canto suo arriva a Riccione dopo l’amara sconfitta di Forlì maturata nel finale di gara, dopo essere stata in vantaggio per buona parte dell’incontro sul 2-0 e poi la rimonta dei romagnoli fino al risultato finale del 2-3. In casa Ferrara Hockey appaiono fiduciosi alla ricerca di una vittoria: "L’occasione è di quelle da prendere al volo – spiega Giuseppe Strada, direttore tecnico – perché portando a casa tre punti si resterebbe in scia delle due capoliste Riccione e Forlì".