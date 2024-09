Hockey in line. Un po’ di Empoli ai Mondiali. Giorgetti convocato dall’Italia

Ci sarà anche un po’ di Empoli al prossimo campionato mondiale Junior di hockey in line. Il capitano dell’Under 18 biancazzurra Dario Giorgetti è stato convocato con la selezione italiana giovanile che prenderà parte ai World Skate Games che si svolgeranno in Abruzzo a Roccaraso da oggi fino a domenica prossima. Oltre ad aver superato i raduni di preparazione e selezione in Germania, Spagna e Italia, Giorgetti ha mostrato una costante crescita nelle ultime due stagioni, in cui ha vissuto importanti esperienze a livello nazionale e internazionale.

Empolese doc, il giovane "Flying Donkeys" ha iniziato da piccolissimo a giocare a hockey, scalando tutte le categorie fino a esordire anche tra i ‘grandi’ in Serie C all’età di 15 anni. In quest’ultima stagione ha guidato l’Under 18 empolese al sesto posto nel campionato nazionale di categoria, conquistando anche una medaglia d’argento con la rappresentativa regionale toscana Senior al Trofeo delle Regioni che si è svolto nel Luglio scorso a Camaiore. Inoltre, nella stagione 2022-23 ha partecipato con Trieste a un torneo internazionale mentre quest’anno ha vinto con gli Jagermonsters di Igualada in Spagna la Sparta Cup Under 16. L’Italia è stata inserita nel girone B con Stati Uniti, Repubblica Ceca e Colombia. Gara d’esordio stasera alle 21.30 contro la Repubblica ceca, domani alle 16 sfida agli Stati Uniti e mercoledì alle 18.40 ultimo incontro con la Colombia.