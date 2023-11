Hockey in linea, da oggi giovani da tutta Italia in via Ribolle. Spettacolo sui pattini

Approfittando del turno di riposo della Libertas Forlì in serie B, da oggi a domenica andrà in scena al pattinodromo di via Ribolle il Trofeo delle Regioni di Hockey inline. Saranno 5 le rappresentative regionali impegnate per le categorie maschili nelle categorie under 12, 14 e 16, mentre 3 quelle per la manifestazione riservata alle ragazze. Per le under 12 e 14 saranno impegnate le rappresentative di Emilia-Romagna, Lombardia, Lazio, Veneto e Puglia, con quest’ultima assente invece per l’under 16. Nelle due categorie femminili invece scenderanno in campo, nella categoria F1, Emilia-Romagna, Lazio e Puglia e, nell’F2, Emilia-Romagna, Lombardia e Lazio. In totale saranno oltre 250 ragazzi, e con loro un nutrito numero di accompagnatori. A condire una manifestazione altamente spettacolare, le finali di Supercoppa sia maschile (Milano-Asiago) che femminile (Milano-Civitavecchia), in programma domani dalle 18.

I Warpigs torneranno in campo l’11 novembre, e questo weekend guarderanno giocare Vicenza e Mammuth Roma.

e. ma.