Hockey in linea serie b. Forlì si sveglia troppo tardi, a Viareggio arriva un ko La Libertas Hockey Forlì ha perso 4-2 contro i Bad Boars Viareggio nella 9ª giornata di serie B inline. I gol di Castagneri e Bernardoni non sono stati sufficienti a pareggiare i conti. Mc Control Vicenza-Snipers Tecnoalt Civitavecchia 9-1. Turno di riposo per i Mammuth Roma. Classifica: Vicenza 21, Forlì 15, Viareggio 14, Civitavecchia 4, Mammuth Roma 0.