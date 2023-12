Hockey in linea serie B. Libertas ko a testa alta con Vicenza

Bella prestazione della Libertas Hockey Forlì, che però, come da pronostico esce sconfitta contro la corazzata Vicenza. Eppure il 3-7 finale non esprime appieno la buona qualità di gioco dei Warpigs, che affrontavano la squadra che l’anno scorso ha vinto il campionato di serie A (e che quest’anno gioca in B solo per problemi societari). Inoltre, nelle fila biancazzurre mancavano il portiere titolare Cipriano e altre due pedine importanti come Bernardoni e Castagneri. La differenza la fanno le capacità tecniche di alcuni elementi di Vicenza, fuori posto in B.

I veneti passano dopo appena due minuti e tutti temono la goleada. Invece Forlì tiene, e gli ospiti raddoppiano solo a 9’ dalla fine del primo tempo. Dopo poco più di un minuto arriva la risposta dei romagnoli, con bel gol di Guerzoni, dopo poco imitato da Ballarin che pareggia il conto. Vicenza poi fa il tris e si va al riposo sul 2-3. Al rientro gli ospiti spingono sull’acceleratore e dopo 5’ il punteggio 2-6. Nonostante ciò, Forlì non molla e continua a spingere, ma a segnare è ancora Vicenza, poi Troiano fissa il 3-7. Nessuni era riuscito a segnare 3 gol ai veneti, che anzi ne avevano subìto solo 4 in sette gare.

L’altra partita: Civitavecchia-Mammuth Roma 13-0. Classifica: Vicenza 24, Forlì 15, Vecchia Viareggio 14, Civitavecchia 7, Mammuth Roma 0.

e. ma.