Hockey Indoor. Al Pala Bonini volano i gruppi di Bondeno

Si è giocata a Bondeno la prima uscita Indoor per la Under 16 maschile e femminile

dell’HC Bondeno. Al PalaBonini una vittoria e una sconfitta per i ragazzi, che hanno affrontato la mattina i forti veneti del Csp San Giorgio e al pomeriggio i coetanei del Cus Padova. Con il San Giorgio, troppa la differenza fisica e anagrafica, con un match mai in discussione per i veneti, che portano a casa una rotonda vittoria per 7-1. Gol matildeo di Ethan Mazzoni, che certifica la sua continua crescita con un gol davvero intelligente.

Nel secondo match, la differenza la fa capitan

Costa, che realizza una prepotente tripletta nel 3-2 finale. Tre gli incontri disputati dalle ragazze, nell’ordine UHC Adige, HC Riva e HP Milano.

Nel primo incontro è capitan Pazzi a spostare gli equilibri. Nel 6-1 finale, ben 5 le

sue reti. Nel secondo e ben più ostico incontro, le matildee vanno sotto 3-0 dopo pochi

minuti, ma il carattere delle ragazze e la loro grinta agonistica permette un incedibile rimonta. E’ ancora Isi Pazzi a rispondere presente sul tabellino dei marcatori, con

altre 3 reti, ma la prestazione di tutta la squadra è da applausi.

Nel terzo ed ultimo match, vinto per 2 a 0 con il Milano, ancora Pazzi a segno

(doppietta).