Hockey Indoor. Bondeno a un minuto dalle finali. Sfuma il sogno dell’under 16

Finisce così, con un gol incassato ad un minuto dalla fine, il sogno di giocare le finali nazionali della squadra Under16 femminile dell’HC Bondeno. Questo il verdetto del campo, dopo un girone eliminatorio giocato alla grandissima dalle ragazze allenate da mister Pazzi e mister Hussain. Ma andiamo per gradi. Domenica 14 gennaio, al PalaBonini di Bondeno, si è giocato l’ultimo concentramento del girone eliminatorio del campionato nazionale Under16 femminile girone B. Le gare avrebbero deciso, tra le cinque partecipanti, le due squadre che avrebbero giocato le finali nazionali in programma a Policoro nel prossimo febbraio.

Mister Pazzi e Hussain devono rinunciare a Baraldini, Bedani e Bonini indisponibili, ma possono contare sullo stesso gruppo sceso in campo con la Under18 e le giovanissime Bux e Borgatti in rampa di lancio.

Nel primo incontro l’HC Bondeno ha incrociato i bastoni con il Cus Padova. Gara molto equilibrata, che ha visto il Bondeno inizialmente in vantaggio, subito raggiunta e superata, poi sempre a giocarsi il punto del pareggio. Nonostante la buona

prestazione delle matildee, l’incontro ha visto prevalere il team di Padova per 5-4, con reti di casa siglate da Isi Pazzi (doppietta), Emy Pazzi e Cuestas.

Nel secondo incontro solamente la vittoria poteva garantire l’accesso alla finale per il team matildeo. Contro le forti avversarie dell’HC Riva, l’HC Bondeno gioca una gara stupenda, con ottime giocate di Bortolotti, che conquista due corner corti tramutati in rete da Capitan Emy Pazzi. Il gol del momentaneo sorpasso è ad opera della sorella Isi, che fa impazzire il folto pubblico accorso a sostenere le ragazze. Nei minuti successivi sono Guagliumi e Scaringella a mantenere il risultato, la prima con grandi parate e la seconda dando un apporto fondamentale alla difesa con ottimi interventi di chiusura. A due minuti dal termine un gran tiro di Capitan Pazzi carambola su portiere e palo, danza eternamente sulla linea di porta, ma non entra. Ad un minuto dal termine è però il Riva a trovare, in mischia, il gol del pareggio, che chiude la partita e qualifica proprio la squadra trentina. Queste le ragazze scese in campo: Guagliumi, Pazzi E, Pazzi I, Bortolotti, Baruffaldi, Bux, Cuestas, Capuzzo, Borgatti e Scaringella.