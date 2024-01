Hockey Indoor. Bondeno in campo con le giovanili. Bei segnali da under 14 e under 18

Il primo weekend sportivo del 2024 è stato completamente dedicato alle giovanili di Bondeno.

Sabato 6 gennaio è scesa in campo la formazione Under14 allenata dalla coppia Ghisellini Calzolari, che a Bondeno ha incrociato i bastoni con Bologna, Milano e Città del Tricolore Reggio Emilia.

Nel primo incontro, perso per 6-0, troppa è stata la differenza tecnica e soprattutto fisica degli avversari. Meglio è andato il secondo incontro, da cui i giovani matildei sono usciti sconfitti per 5-4, ma giocando comunque una bella gara alla pari, decisa solamente all’ultimo minuto. Ottima invece la terza gara di giornata, conclusasi con una splendida vittoria per 6-3, contro un avversario sulla carta un

po’ più maturo.

Buona la presentazione dei ragazzi, che hanno disputato 3 gare non semplici portando a casa una vittoria e tanta esperienza in più. Ottima la prova dei due

giovanissimi Pazzi e Tassi, autori di quasi tutte le reti segnate.

Questi i giocatori scesi in campo: Marega, Borghi, Mazzoni, Ghisellini, Mercurio, Fejjaj, Tassi, Bellodi e Pazzi.

Domenica 7 gennaio è stato il turno della giovane formazione under18 femminile di mister Pazzi e Hussain, con tutte le atlete scese in campo sotto età di almeno 2 anni.

A Pisa, nel secondo concentramento di stagione, le matildee hanno impattato 5-5

on le padrone di casa del CUS Pisa, con reti di Capitan Emy Pazzi (doppietta), Isi Pazzi (doppietta) e Bortolotti, e perso 10-4 contro le fortissime avversarie del Hc

Butterfly, con reti di Isi Pazzi e Cuestas, entrambe a segno con una doppietta.

Queste le parole di mister Pazzi a fine gare: "Ottimo il primo incontro, pieno di emozioni e di opportunità per entrambe le formazioni; le nostre ragazze hanno dato veramente tanto, credendoci fino alla fine. Nel secondo incontro abbiamo sofferto

molto la stanchezza e l’esperienza della squadra avversaria; nonostante ciò abbiamo avuto parecchie opportunità e momenti di gioco veramente intensi.

La rosa dell’attuale categoria U18, potrà gareggiare con le stesse atlete sino al campionato

2025-26, questo fa ben sperare per altre belle esperienze come quelle trascorse in queste giornate di esordio in questa categoria".

Queste le atlete scese in campo: Guagliumi, Pazzi E, Pazzi I, Capuzzo, Scaringella, Baruffaldi, Bortolotti, Baraldini, Bonini e Cuestas.

re. fe.