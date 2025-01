Hockey Indoor. Per Bondeno il sabato perfetto. Manda al tappeto Bonomi e Bra

Un sabato perfetto era quello che serviva, e così è stato. Due partite, due vittorie, bel gioco: ecco l’Hc Bondeno che tutti aspettavano. Mister Pritoni si presenta a Castello d’Agogna senza Awuah e Bedani, ma con Hussain pienamente recuperato dall’infortunio alla mano.

Nel primo match di giornata i matildei affrontano i padroni di casa della SH Bonomi, che gioca il tutto per tutto per conquistare un posto ai play off. Nel primo quarto di gara la porta pisana sembra stregata, ma è Ale Calzolari a sfatare il tabù nella seconda frazione, con gran gol su assist di Succi. Il terzo quarto vede la rete di Succi e subito la rete pisana che porta il risultato sul 2-1. Nell’ultima frazione è Merighi a segnare, su corner corto, la rete del 3-1. Solo allo scadere la seconda rete avversaria, su corner corto.

Nel secondo incontro, contro l’Hc Bra, i matildei giocano probabilmente la gara migliore fino a questo punto del campionato. Nel primo quarto è Succi a portare in vantaggio i suoi. Nel secondo quarto il copione non cambia e il Bondeno si porta sul 3-0, con reti ancora di Succi e Lago. Nel terzo quarto il Bra accorcia le distanze, con due reti su rigore, che portano il risultato sul 3-2. Nell’ultima frazione esce ancora il Bondeno, con altre due reti di Lago e rete finale di Muzzioli, che portano ad una bellissima vittoria per 6-4.

Grandi gare dei matildei, che offrono una prova corale stupenda. Ottimi i segnali dati a Mister Pritoni, dalla prova maiuscola di Lago, ai gol di Succi, dalle parate di Calzolari alla prefetta guarigione di Hussain.