Hockey Inline. La Scomed avanza in Coppa e gioca a Legnaro. Ecco il girone di C con Empoli, Parma e Ferrara

Mentre l’hockey pista vive un turno infrasettimanale, per il recupero di questa sera della gara di Coppa Italia di Serie B, tra Amatori Modena, ed Amatori Pesaro, prende forma la stagione dell’hockey inline modenese, dopo la qualificazione della Scomed Bomporto al primo turno di Coppa Italia di Serie C. Ora i gialloblù torneranno in pista sabato prossimo a Legnaro, contro la locale formazione Under 23: chi vince, passa alla fase successiva che comprenderà sei squadre in tutto. Nel frattempo la Scomed ha anche conosciuto il cammino del prossimo campionato di Serie C, al via tra quindici giorni: nel girone ci saranno anche Camaiore, Empoli, Camaiore Junior, Parma, Forlì, Riccione e Ferrara, con qualificazione alla seconda fase delle prime due del girone, unitamente alle altre sei squadre provenienti dagli altri tre gironi. Il torneo sarà denominato Serie B, e le squadre giocheranno sapendo di essere comunque ammesse alla serie cadetta della prossima stagione, ma anche per un posto in serie A. Ufficializzato anche il calendario del campionato femminile, le gialloblù se la vedranno con Vicenza, Ferrara, Quanta Milano, Tergeste Trieste, Civitavecchia, Old Style Torre Pellice, Edera Trieste e Milano Devils, che si affronteranno all’italiana: le prime quattro alla Final Four scudetto.

Riccardo Cavazzoni